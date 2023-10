Agregó que no fue nada fácil este suceso en su vida y que: “ver a Rolando en los escenarios, grabando no lo entendía, yo quería que el sintiera el mismo dolor que yo, yo me estaba muriendo”.

En ese entonces, año 2017, Dayana le cogió rabia al acordeonero, pero le pidió perdón y confesó que lo admira y que: “él fue valiente al continuar con la agrupación y cumplir con los compromisos que estaban pendientes”.

