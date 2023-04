De ganar Protagonistas de novela a vender dulces y postres

Protagonistas de Nuestra Tele aún es recordado por miles de personas en Colombia debido al drama, conflictos, peleas y discusiones entre participantes bastante particulares.

Le puede interesar: "Ayúdenme, por favor": Recordado actor de 'Yo soy Betty, la fea' está desesperado buscando trabajo

A lo largo de las temporadas se han conocido varios participantes que han ganado fama a pesar de no haber ganado el programa. Incluso, han tenido más éxito y apariciones en televisión que los mismos ganadores.

Este es el caso de María Angélica Salgado, ganadora de la primera temporada del reality, trasmitido en 2010, y quien actualmente no es recordada tanto por los televidentes colombianos, por lo que alterna los trabajos que le salen como actriz con un negocio personal que tiene desde hace bastante tiempo.

Salgado decidió dedicarse a la venta ambulante de arepas, bollos y fritos, pues considera que todo actor debe “tener un plan B” en su vida para no quedarse sin ingresos.

“Yo no me estoy muriendo de hambre, yo amo hacer esto y desde que tú estés feliz haciendo esto, lo demás no importa”, dijo María Angélica en una entrevista hace algunos años.

María Angélica se dedica a este negocio ambulante, a pesar del éxito que tuvo recorriendo el mundo como embajadora del Carnaval de Barranquilla y actuando en producciones como ‘La esclava blanca’.

Aunque muchos se preguntan por qué se dedica a esto, ella cuenta que le gusta esa labor y que también puede hacer buen dinero. En buen domingo puede vender entre $350.000 y $500.000.

vende los tradicionales dulces y en estos momentos tiene su puesto de venta ambulante en el Parque Tomás Suri Salcedo, situado en la carrera 46 entre calles 72 y 70, norte de Barranquilla.

La colombiana ha compartido en redes sociales diversos post de su negocio y de las recetas gastronómicas que vende en su negocio ambulante, 'Sabor de Palenque'.

Le puede interesar: Andrés Felipe Martínez, el actor de Pasión de Gavilanes que ha tenido que dormir literalmente en el suelo

Salgado obtuvo el primer lugar de la competencia junto con el caleño Christian Suárez, quien las personas recuerdan más por sus lloradas en el programa, que por sus roles en la actuación.

A continuación puede ver algunos de los postres que vende: