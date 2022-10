De la ficción a la realidad: actriz de 'Betty, la fea', lleva 10 años de abstinencia sexual

Una de las novelas colombianas más recordada de todos los tiempos es sin lugar a dudas 'Yo soy Betty, la fea', una pintoresca historia que se desarrolló en una empresa dedicada a la moda y en donde cada día sus protagonistas hicieron reír, enojar y hasta llorar a los espectadores.

Todos los personajes que hicieron parte de 'Betty, la fea', son gratamente recordados, sin embargo, las integrantes del 'cuartel de las feas' suelen tener un espacio especial en la memoria y corazones de los colombianos, precisamente por la amistad que tenían entre ellas.

En esta ocasión, por ejemplo, Sandra Patiño o también conocida como 'La Jirafa', es la actriz que es noticia por estos días.

Durante una charla con un programa de entretenimiento de RCN, Marcela Posada quien interpretó a la 'solterona' de 'Betty, la fea', la mujer contó varios detalles de su vida personal, sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención de los internautas, es que según lo dicho por la actriz manizaleña de 51 años, ella lleva cerca de 10 años soltera.

Todo parece indicar, que esta fue una decisión propia de Marcela, pues para ella es la manera de demostrarse a sí misma que puede vivir y ser feliz sin un hombre. Asimismo, para despejar cualquier duda, también aseguró que durante dicho tiempo no tuvo ni una cita ni un 'arrocito en bajo'.

"Es un punto de vista distinto. Llevo 10 años sola, pero 10 años sola, sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada de nada. Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco" enfatizó.

