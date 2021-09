De la realidad a la ficción: Diego Camargo llevó su atraco a 'Enfermeras'

En medio de la inseguridad que ha incrementado en los últimos meses, el pasado 15 de septiembre Diego Camargo y Tato Devia, famosos comediantes, fueron víctimas de hurto en el occidente de Bogotá, específicamente en el sector del Salitre.

Mientras iban en camino a presentar un show en vivo, los famosos fueron abordados por varios sujetos armados que los intimidaron y posteriormente los golpearon, hasta quitarles sus celulares. Sin embargo, por fortuna salieron a salvo del violento momento y la situación no llegó a un peor desenlace.

A partir de lo ocurrido, la producción del Canal RCN 'Enfermeras', que se ha destacado por llevar a personajes como Andrea Guerrero, Javier Fernández, entre otros, para que lleguen como los personajes famosos que son al hospital Santa Rosa, esta vez Camargo estuvo como invitado para ser parte de la producción.

"Fue muy divertido desde que empezamos a hablar de los guiones. (...) Me llamaron a decirme; 'oye queremos hacer un capitulo basado en tu atraco', desde ahí ya me estaba riendo, me pareció buenísimo", expresó el participante de MasterChef al Canal RCN sobre el reto de llegar a la actuación.

En el capitulo 174 de la segunda temporada de la producción, el comediante salió maquillado con algunos golpes para retratar la realidad del atraco y en medio de la interpretación, también le sacó el lado jocoso al hecho.