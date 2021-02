De tanto vendarse los senos para el personaje, la Chilindrina desarrolló tumores

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida a nivel mundial como ‘La Chilindrina’, continúa siendo noticia por su encantador personaje de niña traviesa que hizo parte, durante varias décadas, del elenco de ‘El Chavo del Ocho’.

Y es que la artista, pese a que las grabaciones del programa finalizaron hace ya más de 30 años, continuó interpretando a esta niña durante varias décadas más.

Son varias las entrevistas que María Antonieta ha dado a medios de comunicación contando su vida artística y su amor por el personaje que surgió en los libretos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito; sin embargo, unas recientes declaraciones sorprendieron a sus miles de fans, al conocer detalles no tan positivos sobre su personaje.

Pues la actriz reveló algunas intimidades como los ajustes debía hacer a su cuerpo para poder convencer aún más a su público a quienes, siendo adulta, los enamoraba interpretando a una niña de apenas 8 años.

Uno de esos ajustes consistía en ocultar su busto desarrollado, el cual no era acorde a la edad de ‘La Chilindrina’, razón por la que comenzó a disimularlo apretándolo con vendas.

Según confesó la misma María Antonieta, esto fue visto como un acto de profesionalismo aplaudido entre colegas; pero con lo que no contaba era que se estaba causando un daño a su salud.

En diálogo con el conductor Yordi Rosado, ‘La Chilindrina’ recordó que se “apachurraba” los senos para lograr verse más niña y sus compañeros le decían “Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve”.

Además contó que las primeras veces que se vendó los senos pensaba hacerlo sólo para saber hasta dónde aguantaba; un aguante que le terminó durando 50 años.

Lo que menos imaginaba la actriz era que ese profesionalismo y aguante terminarían desencadenándole unos tumores mamarios que, incluso, llegaron a alertar sobre sospechas de cáncer de seno.

“50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores en los senos horrendos, que no podía alimentar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo fui bustona desde joven”, contó de las Nieves en la entrevista.

Frente a esta situación la actriz expresó que fue afortunada de no terminar con un problema mayor, pues tuvo que someterse a procedimientos quirúrgicos tras ser detectados múltiples tumores.

“Fue mucho más complicado porque entonces me inflé y al sacar los tumores, y al sacar las grasas me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno. Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes… No sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer”, recordó.

Finalmente la actriz expresó estar agradecida por no haber terminado con cáncer ya que al analizar sus senos “solo encontraron puras cicatrizaciones y cosas feas adentro, por haberme fajado tantos años”.