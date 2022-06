Demi Lovato anunció fecha de su concierto en Bogotá

El esperado sencillo principal del álbum es "Skin of My Teeth" y llegará este viernes 10 de junio, junto con su vídeo musical. Demi Lovato interpretará la nueva canción en el 'The Tonight Show Starring' con Jimmy Fallon, este jueves nueve de junio.

Lea también: Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar reputación de su empresa de vino