La cantante Demi Lovato sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales un video y algunas fotografías de una luz en el cielo. "Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí", expresó en su cuenta de Instagram.

A su vez, aseguró que si tan solo el uno por ciento de la población lograra meditar y "establecer contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que acaban con nuestro planeta".

Para tener avistamientos como el que compartió en sus redes sociales, la intérprete de 'Stone Cold' recomendó la aplicación CE5, que de acuerdo con la página play.google.com, "proporciona instrucciones y herramientas para ayudarlo a establecer un contacto pacífico con civilizaciones extraterrestres, así como a localizar a otros en su área que estén interesados ​​en hacer contacto".

Demi Lovato es actualmente una de las estrellas pop del momento. Aunque sufrió una sobredosis en 2018, la cantante de 28 años de edad ha logrado superar los momentos más oscuros de su vida y este 2020 regresó más fuerte que nunca después de haber estado alejada de los escenarios por casi dos años.

En lo que va del año ha lanzado varias canciones como 'Anyone', 'I love me' y 'Still have me'. También ha cantado en los Premios Grammy y los Billboard Music Awards 2020.

Además tuvo una breve aparición en la película de Netflix, 'Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga', estrenada el pasado 26 de junio en Netflix y protagonizada por Will Farrell y Rachel McAdams.

Su último álbum lanzado hasta el momento es 'Tell Me You Love Me' (2017), del que se desprenden temas como el que le da el nombre al disco y 'Sorry Not Sorry'.