Demi Lovato dice que podría identificarse como transgénero

Demi Lovato, la actriz y cantante estadounidense, conocida por participar, cuando apenas era una niña , en el programa infantil Barney and Friends y posteriormente haber hecho parte de varias producciones de Disney Channel, celebró su cumpleaños número 29, este viernes 20 de agosto, con la noticia de que pronto podría identificarse públicamente como transgénero.

Lo que pasó

La joven cantante, que fundó el sello discográfico Safehouse Records, junto con el cantante, Nick Jonas, mantuvo una relación durante casi siete meses con el actor estadounidense Max Ehrich, pero este amor no fue eterno y llegó a su fin en septiembre de 2020, lo que hizo que la actriz empezara un viaje de autoconocimiento.

Al parecer, a raíz de este viaje, el pasado mes de mayo, Demi Lovato confirmó ser género no binario, cambiándose el pronombre a ellos/ellas. “Puede que haya un momento en el que me identifique como trans. No sé cómo se ve esto para mí. Puede que haya un momento en el que me identifique como no binario y no conforme con el género toda mi vida”, aseguró la cantante estadounidense en una entrevista que dio a The 19th.

Sin embargo, Demi Lovato es consciente de lo complicado que es cambiarse de pronombre para referirse a ellas, incluso, aceptó que hasta ella misma a veces se equivoca. Por eso, la cantante escribió un mensaje en sus redes sociales acerca del tema: "Si me confunden, está bien ¡A veces accidentalmente me equivoco de género! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida. ¡Y es difícil de recordar a veces!”.

La estadounidense ha generado bastante controversia por sus declaraciones y muchos cibernautas han considerado que se trata de una forma de llamar la atención.