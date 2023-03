Desempolvan la primera presentación de Shakira en el Show de las Estrellas: tenía solo 18 añitos

"Eso fue una de mis ideas geniales, se me ocurrió conseguir un caballo para este video y bueno me consiguieron el más furioso y no fui capaz de montarlo a la hora del té. Lo único que pude hacer fue pasearlo", dijo.

Además, reveló que en ese año estaba buscando internacionalizar su carrera con ayuda de su disquera. Durante la presentación mosto su disco, 'Tú serás mi historia de mi vida', canción que ya tiene más de 12 millones de vistas en YouTube.

Desde aquel momento, la carrera de Shakira se convirtió en una de las más exitosas a nivel mundial, pues alcanzó reconocimiento internacional y llegó a ser reconocida en cada rincón del mundo.

A continuación la participación de Shakira en el Show de las Estrellas: