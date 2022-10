En el 2019, Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler decidieron dar el siguiente paso en su relación amorosa, pues aún con cientos de críticas en su contra, contrajeron matrimonio y se juraron 'amor eterno' ante su familia y amigos.

Contrariamente a lo que muchos hubieran pensado, nada transcurrió común y corriente, pues las criticas siguieron a raíz de la inestabilidad de la relación, esa misma que terminó en la repentina separación del actor y la modelo trans.

Tras la ruptura, María Gabriela Ísler salió hablando mal de su expareja, pues en anteriores ocasiones, Mauro había asegurado que no era gay, declaraciones que claramente molestaron a la mujer quién dijo que no entendía sus palabras, pues llevaban tres años juntos.

"Fue tan desagradecido ese h.$#&... M#$% ese me pagó mal y después de que me comió tres años ahora no es gay", indicó.

Tras lo dicho Mauro y Gabriela estuvieron separados cerca de ocho meses, tiempo en el que aparentemente la pareja no supo nada del otro, no obstante, recientemente fueron vistos en un bar, encuentro que algunos internautas definieron como una posible reconciliación.

El encuentro que según Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler fue inesperado, la pareja parece haber llegado a un acuerdo, pues este fin de semana en un programa de entretenimiento nacional, la pareja confirmó que están de nuevo juntos y ya están viviendo en Bogotá.

De acuerdo a lo dicho por el actor manizaleño sus ideas ya están más claras y seguirá luchando día por salir adelante, palabras que la modelo trans reforzó asegurando que lo ama y apoya en todo.