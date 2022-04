Detalles de visita de Madonna a Medellín, estaría lista para concierto con Maluma

Sin embargo, el portal de ‘El colombiano’ aseguró que el gerente del hotel desmintió que la intérprete de ‘Girls Gone Wild’, ‘Don’t Tell Me’ y otros éxitos no estaría hospedada allí.

Aun así, otras versiones aseguran que la artista estaría hospedándose en la casa de Maluma, ubicada a las afueras de la ciudad.

Con esta visita Madonna estaría por segunda vez en Colombia, pues en el año 2012 visitó nuestro país con su gira MDNA Tour.

El concierto de Maluma será transmitido por Amazon Prime y Twitch de manera gratuita y dejará ver cada detalle del evento, en el que por primera vez en el país se utilizara una tarima 360. Además, el paisa está celebrando 10 años de carrera artística.

“Dímelo Medallooo ¿Todo mundo listo?”, escribió Maluma en su cuenta de Twitter.