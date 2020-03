Día de la Mujer: la equidad avanza en el género urbano

Por el camino llegaron otras artistas noveles, como La Nana, La Sista, quien logró sacar su propio disco, "Majestad negroide", y Glory, quien logró reconocimiento como corista en temas de destacados reguetoneros, entre ellos: Daddy Yankee, el dúo de Wisin y Yandel y Don Omar.

No obstante, fue en el año 2013 cuando la dominicana Natti Natasha comenzó a compenetrarse más en el género urbano latino de la mano de Don Omar, quien le dio la oportunidad de grabar en el disco "Meet the Orphans 2: The Next Generation" con los temas "Dutty Love" y "Tus Movimientos".