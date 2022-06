Diamante Eléctrico celebra una década de vida musical con concierto en Bogotá

Diamante Eléctrico, la banda colombiana de rock, celebra una década en la historia de la música, con un concierto en Bogotá.

Según indicó Páramo Presenta, la agrupación se presentará por primera vez en el Palacio de los Deporte, en la capital del país.

El grupo de rock publicó en sus redes sociales: “¿Será que si hacemos un Palacio de los Deportes en Bogotá para el lanzamiento de nuestro nuevo disco, lo llenamos?”.

Ante este llamado, recientemente confirmaron que después de la presentación de la banda, en el Festival Estéreo Picnic 2022, en la que más de diez mil personas se reunieron para corear cada una de sus canciones, los llevará a reunirse nuevamente con su público este 6 de diciembre, en el Palacio de los Deportes.

Este 2022 se cumplen diez años desde que la agrupación decidió lanzar al mundo sus primeros sencillos, 'Diamante Eléctrico' y 'Nos rompemos igual', canciones que desde el principio los encaminaron a ocupar el puesto #1 en las listas de escucha nacional.

La agrupación ha sido ganadora de tres Grammy Latinos y la revista RollingStone catalogó su álbum 'B' como el disco de rock más importante del país, en ese momento. En una década, Diamante Eléctrico se ha presentado en los escenarios más importantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.

A poco más de un año del lanzamiento de su quinto álbum de estudio M.L.Q.M.H.H., producido en medio de la pandemia, que fue merecedor de cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2021 en las categorías de Mejor Álbum Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock con 'A Veces'.

Además de Grabación del Año con 'Suéltame, Bogotá', y Canción del Año con 'A Veces', y en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina Alternativa de los Premios Grammy 2021, la agrupación lanzó 'Daniboy'.

El sencillo es apenas un aperitivo de lo que será su nuevo álbum titulado 'Leche de Tigre', una canción que retrata la realidad de un país marcado por la guerra y que ha hecho imposible el regreso de miles de personas a sus hogares.

“Por aquí las cosas no se ven bien, matan de frente, no hay presidente, no hay nada de poder para la gente”, cantó Juan Galeano.

La banda de rock actualmente termina una gira por las principales ciudades de México y Estados Unidos mientras prepara su presentación al público colombiano.

“No te quedes por fuera de la celebración de los diez años de Diamante Eléctrico, ni del histórico lanzamiento de 'Leche de Tigre', el séptimo trabajo discográfico de la agrupación, en el Palacio de los Deportes en Bogotá”, indicaron.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de todos los canales de EntradasAmarillas.com desde $99.000.