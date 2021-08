Diana Ángel pide que investiguen Alejandra Azcárate como lo hicieron con Valerie Domínguez

El video que publicó la comediante Alejandra Azcárate en la que relató los días –que calificó como duros y adversos– luego de que se revelara la noticia que involucró a su esposo con una avioneta que llevaba 446 kilos de cocaína hacia Providencia, continúa generando reacciones de diferentes personalidades.

Una vez Azcárate publicó en su cuenta de Instagram el video en el que dice: "Todos pasamos en la vida por momentos muy duros, difíciles, adversos, y pues yo no soy la excepción. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno", los mensajes, a favor y en contra no se hicieron esperar.

De hecho, las publicaciones en solidaridad que hicieron algunos personajes también generaron su propia polémica. Como ocurrió con el también comediante Alejandro Riaño, quien recibió un gran número de críticas por destacar, entre otros, el profesionalismo de Azcárate.

“Así como me alegro por sus triunfos, en estos momentos difíciles no la abandono y la acompaño como amigo que soy. Aleja es una mujer profesional en todo el sentido de la palabra, y lo mejor de todo, una buena amiga”, escribió el creador del personaje Juanpis González.

En la misma línea se pronunciaron, entre otros, Catalina Maya, Valentina Lizcano, Maleja Restrepo y Claudia Bahamón, quienes coincidieron en manifestar su apoyo y admiración por la comediante.

Sin embargo, así como muchos internautas, también hubo otras personalidades que opinaron de manera diferente.

Es el caso de la actriz Diana Ángel que este martes optó por pedir que se investigue a Alejandra Azcárate, de la misma forma que, en su momento, se hizo con la exreina de belleza Valerie Domínguez.

"La ley es para todos!.. que la investiguen a @LAAZCARATE y ya veremos, a lo Valerie Domínguez", escribió la actriz.

Además, horas después, Ángel fue más allá y cuestionó la publicación del video recordando un viejo refrán.

"Me criaron a punta de refranes y uno de mis favoritos es: 'El que nada debe, nada teme'. Y si no la están acusando oficialmente y no tiene que someterse a una investigación, entonces ¿cuál es la lora?", manifestó.

Cabe recordar que hasta el momento la justicia no ha emitido ninguna sentencia por el caso de la avioneta.