Diana Wiswell llegó a las noches colombianas para causar todo tipo de reacciones entre los fanáticos de ‘Pa’ quererte’ al meterse en la piel de Catalina, la exesposa de Jorge y la madre de Juliana Morales.

Aunque este personaje ha generado disgustos y polémica por su forma de comportarse con su familia, Diana Wiswell aprovechó un diálogo con RCN Radio para mostrar el lado positivo de interpretar este papel y el impacto que ha tenido en su carrera profesional.

De acuerdo con lo que expresó la artista en la entrevista, personificar a Catalina ha sido algo muy divertido, pues conoció a otra mujer completamente diferente a ella. Esta experiencia le ha dado valor a la capacidad de comprender a otros y ponerse en el lugar de una persona con un estilo de vida contrario al que tiene en su realidad.

En cuanto al impacto que ha tenido este personaje en su trayectoria profesional, Wiswell aseguró que ha visto en redes que a Catalina no la quieren mucho y suele recibir algunos mensajes de los fans de la historia, quienes se despachan contra ella por las acciones de su personaje.

Sin embargo, siente que este es un plus para su vida pues el trabajo se ve reflejado y ha logrado marcar una huella en mujeres que se sienten identificadas con lo que vive Catalina.

“Es un plus porque quiere decir que algo se genera y digamos que para mí como actriz digo como: ‘Ah, bueno, ahí hay algo, hay una personalidad sólida que no les gusta, entonces hay un trabajo’. Pero también lo bueno es que hay muchas mujeres que están identificadas y me han dicho: ‘Yo la entiendo, está bueno que muestren esto porque a veces son injustas con nosotras’”, afirmó al medio.