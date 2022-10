Diego Camargo anuncia su último stand-up de 2022 para celebrar 30 años de carrera

Diego Camargo ha sido reconocido como uno de los comediantes más agudos y audaces de América Latina, esto porque ha sido el único colombiano invitado al New York Comedy Fest (considerado los premios Oscar de la comedia mundial) y además, por haber sido el director de programas como 'Los Comediantes de La Noche', 'Mucha Música', 'Nikneim' y 'Fuera de Chiste'.

El comediante samario que también tiene un especial en Netflix, fue participante de Master chef Celebrity 2021 y antagonista en la última película de Harold Trompetero 'Un parcero en Nueva York'. Esto lo ha llevado a ser uno de los comediantes más taquilleros del país, sin dejar de lado que lleva más de una década presentando los espectáculos corporativos más efectivos de Colombia.

No obstante, en esta ocasión, el comediante considerado como el más caballeroso y emotivo de Colombia está trabajando muy fuerte para celebrar sus 30 años de carrera artística, los cuales cumple en el 2022.

Para celebrarlo Diego Camargo tiene entre sus planes presentar 'SIN LÍMITES', un espectáculo en el que el comediante reúne lo mejor de su trayectoria y con el que pondrá a gozar a su público de principio a fin.

"De mis 30 años de carrera destaco mi terquedad, he cometido muchos errores, pero todos ellos me han llevado a cambiar, evolucionar y crecer en esto. Mi capacidad para seguir adelante me ha ayudado a avanzar todos los días y gracias a eso, hoy celebramos 30 años de carrera artística" indicó.

La cita es este 08 de octubre en el Teatro Libre de Chapinero a las 8:00 p.m, un evento en el comediante hablará de todo lo que nunca se atrevió a confesar y llevará a los asistentes a reír sin límites con sus ocurrencias.

