Diego Camargo ya es uno de los diez finalistas de MasterChef Celebrity y en los últimos capítulos ha sido uno de los participantes que más se ha llevado la atención por sus ocurrencias junto a su colega Frank Martínez.

Fue en el más reciente capítulo del reality, emitido por el Canal RCN, donde justamente 'El Flaco' Martínez le recordó a Camargo una de sus épocas pasadas, en las que era un "comediante de peso", como él mismo lo ha definido.

Se trata de varios años atrás en los que Diego, iniciando en el mundo de la comedia como 'cuentero' en varias zonas de la ciudad, lucía irreconocible al tener sobrepeso, algo que con el tiempo lo llevó a tomar medidas.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el comediante contó que llegó a pesar 130 kilogramos pero que, gracias a una cirugía de Bypass gástrico pudo controlar el asunto y pasar a pesar 80 kilos.

"Cuando pesaba 130 kilos… y ahora que ya no… y sonrío menos y me atoro con un pedazo de carne… antes bailaba ballet, me tiraba los colchones y no cabía en el asiento del avión”, recordó Camargo hace un par de días en su cuenta de Instagram.