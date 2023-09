Diego Guauque le hizo alentador anuncio a sus seguidores

En la tarde de este martes 12 de septiembre, el periodista Diego Guauque publicó una fotografía junto con un mensaje en su red social de Instagram para compartirle a sus seguidores sobre su estado de salud y la culminación de sus radioterapias.

Guauque le contó a los internautas que siguen su proceso médico, el siguiente paso que dio en medio de su programa de recuperación en el que, según él, ya salió victorioso.

“Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias. Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos. Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante”, indicó en el pie de foto de la publicación.

En medio del conmovedor mensaje, el periodista bogotano aprovechó para expresarles su gratitud a sus seres queridos, al tiempo de finalizar con la expectativa de lo que vendrá después de este gran proceso.

“Gracias a Dios, a mis médicos, a mi familia y a todos ustedes por arroparme desde el primer día de este año. Cada día mejor”, concluyó el reportero, que hace poco habló sobre sus planes profesionales.

Cabe recordar que el reconocido comunicador, tuvo que someterse el pasado 29 de mayo a una cirugía para que le fuera extraído un sarcoma que estaba afectando su salud. La intervención quirúrgica resultó exitosa, sin embargo, le costó la perdida de su riñón.

“El sarcoma se marchó pero fue como esos malos de las películas que se vengan, no se van solos y quitan algo. Ahora vivo con un riñón, lo he asimilado bien. Estoy viviendo el segundo tiempo y eso siempre se lo pedí a Dios”, contó el periodista.