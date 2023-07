Diego Guauque revela sus planes para el futuro ¿volverá a la televisión?

Diego Guauque habla si volverá a la televisión

El periodista en varias entrevistas ha dicho que este tiempo le ha servido para reflexionar sobre varios temas de su vida y de la misma sociedad.

Asimismo, ha podido ver desde otro punto de vista la ajetreada vida que llevaba como reportero, por lo que reveló que entre sus planes no está en primer lugar volver a la televisión.

De interés: [Video] Diego Guauque celebró sus avances contra el cáncer: "me sacaron ese bicho"

"Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso", afirmó en entrevista para Semana.

Guauque, contó que aún le tienen que realizar radioterapias para finalizar el tratamiento contra el sarcoma poco estudiado.

"Claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud", enfatizó.