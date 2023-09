Asimismo, el musico aclaró que ellos no vivían juntos, pero que sí son vecinos. “Estamos a dos edificios de distancia”.

Durante la entrevista, le preguntaron si el haber participado juntos en ‘MasterChef’ los llevó a romper su relación, y Saenz señaló que no.

¿Qué dijo Laura Barjum sobre su relación con Diego Saenz?

Luego de resultar eliminada de la competencia de ‘MasterChef’, Laura Barjum se fue a Estados Unidos a estudiar actuación. Desde ese momento iniciaron los rumores de que su relación con Saenz no estaría en buenos términos.

Pero, hace poco la exreina de belleza aseguró que su noviazgo seguía en pie. “Con Diego seguimos. Seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”, dijo Barjum.

Y agregó: “Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”.

Hasta el momento, Laura Barjum no ha reaccionado a la entrevista que dio su ahora exnovio.