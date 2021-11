Diomedes Díaz: le aparece otro hijo que dice que no es reconocido por ser "blanco"

Lea además: La historia del hijo de Diomedes Díaz con la viuda del Joe Arroyo

Según quedó registrado, este hombre dio una entrevista en Sol Digital ST donde aprovechó para contar un poco sobre cómo se enteró de la noticia y la razón por la que no había salido a la luz esta información de su boca. El colombiano señaló que nunca conoció a su padre, por lo que la noticia fue revelada hasta hace un tiempo.

“Mi mamá siempre me lo ocultó porque Diomedes tenía problemas. Ella fue a hablar con Patricia Acosta y ella dijo ‘ahora todo el mundo quiere ser hijo de él’ y como yo era ‘blanquito’, enseguida me descartó. Ella se vino, pero nunca me habló del tema y siempre estuvo muy callada. Yo estaba muy niño”, relató Patiño sobre la situación que, supuestamente, vivió su madre con la expareja del cantante.

Ronald indica que no le interesa el dinero ni la herencia, y tampoco quiere ser reconocido como hijo del fallecido artista, de quien se supo que tenía hijos fuera del matrimonio. No obstante, su pasión por la música la sintió en el corazón desde siempre y se dejó guiar por aquello.

“Lo más importante es que yo tenía una corazonada de que yo tengo sangre de artista, de músico. La herencia la llevo viva”, agregó.

Rafael Santos, hijo de Diomedes, reaccionó a la publicación y le indicó, entre risas, que se hiciera la prueba de sangre para saber si era verdad.