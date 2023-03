Diomedes Díaz le regaló 10.000 dólares a Rafael Santos, pero los rechazó por una curiosa razón

Todo ocurrió en una tarde, cuando Rafael se graduó de bachillerato, por esto Diomedes quiso premiarlo con una importante suma de dinero para que pagara sus estudios de educación superior.

A diferencia de lo que muchos pensaban, Rafael no aceptó su propuesta, por el contrario, le dijo a su padre que lo que quería era cantar.

En una entrevista con El Pilón, Santos dijo, "lo primero que se me vino a la mente fue la imagen de mí llegando amanecido un domingo pa lunes, a la universidad. A mí me gusta es el canto, cantando me siento vivo, cantando es la forma de acercármele a la gente, yo soy tímido".

