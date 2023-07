La verdad detrás de la frase de Diomedes Díaz "usted no se tan sapo, tan lambón m..."

@diegomdiaz8 Diomedes Díaz by Iván Zuleta La anécdota ORIGINAL de "No sea tan sapo, lambon, mar****" Los testigos del hecho afirman, incluso, que la gente que se había ido se estaba devolviendo. La anhelada espera había valido la pena. Todo estaba listo para que empezara el concierto: el acordeonero, Iván Zuleta, estaba en su sitio, los coristas estaban preparados al igual que los demás músicos; hasta el animador ya había presentado al Papá de los Pollitos. No obstante, Diomedes se tomaba su tiempo, caminaba sobre la tarima, saludaba a sus conocidos, abrazaba a sus acompañantes, bebía un poco de aguardiente. Parecía que no tenía ningún afán en empezar a cantar. Cuando de repente, un impaciente gritó en medio del tumulto: “¡Hey, Diomedes, déjate de tanta mamadera de gallo y canta, canta, no joda!”. Díaz se enojó y como un trueno le pidió al público que le señalaran al impertinente. Al acto sentenció una de las frases más recordadas de toda su carrera artística. Eso sí, impulsado por su acordeonero: "¿Cuál, cuál?... No me sofoque señor, no, que yo vine fue a cantar. Usted no me va a mandar a mí a cantar, no señor, no señor. Yo aquí me voy, vengo a complacer a este pueblo, aquí al Hipódromo vengo con mucho gusto, y de aquí me voy a las cuatro de la mañana a las cinco, cantando. ¡Pero usted no sea tan sapo, tan lambón, marica!... ¡A ver qué dice!" #diomedesdiaz #ivanzuleta #vallenato #barranquilla #colombia #tbt ♬ sonido original - Diego MDíaz