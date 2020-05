Director de la película 'Escuadrón suicida' reveló detalles sobre el Joker y Harley

Aunque han pasado cuatro años desde el estreno de 'Escuadrón suicida' (2016), el director de la cinta, David Ayer, continúa respondiendo a diferentes interrogantes de los usuarios en redes sociales.

Es de recordar que la cinta, pese a que pudo reunir más de 700 millones de dólares en taquilla, fue destrozada tanto por la crítica como por los fanáticos. Y, Jared Leto - quien encarnó al 'Joker'- fue uno de los blancos que más críticas recibió por su trabajo.

A principios de mayo, el cineasta fue muy enfático a la hora de defender al actor, asegurando que: "Mi corazón se rompe por Jared: hizo un trabajo magnífico. La mayor parte permanece oculta".

Lea también: Kylie Jenner está indignada por muerte de Floyd y asegura temer por su hija

Ahora volvió a referirse al personaje, pero también a Harley Quinn - interpretada en la cinta por Margot Robbie - quien a diferencia de su colega, recibió múltiples halagos, incluso el pasado mes de febrero Robbie estrenó 'Birds of Prey', una película en solitario sobre la antiheroína.

"Esto se volvió a grabar porque el tono era "demasiado oscuro"... Me inspiré en Nolan. Hubo escenas reales con una actuación increíble entre Jared y Margot. El Joker era aterrador. Harley era compleja".

This was reshot because the tone was “too dark” - My first act was a normally constructed film. I took my inspiration from Nolan. There were real scenes with incredible acting between Jared and Margot. Joker was terrifying. Harley was complex. https://t.co/KeJHmI6EA7