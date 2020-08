Director de la segunda entrega del 'Escuadrón Suicida' le sale al paso a varios rumores

El cineasta estadounidense, James Gunn, desmintió en su cuenta de Twittir el rumor que apuntaba a la aparición de 'Hiedra Venenosa' en ‘The Suicide Squad’.

Lo hizo después de que un usuario de la misma red social compartiera el link de una nota titulada como: "Se rumorea que Alice Braga interpretará a 'Hiedra Venenosa' en ‘The Suicide Squad’". Al respecto, el director de cine no dudó en responder: ¿No sería bueno que los sitios web no informaran las divagaciones de cualquier persona en Reddit, YouTube, Twitter o 4chan como si fueran noticias?".

Y agregó: "Y esto es solo una película. Al final del día, ¿a quién le importa? Pero piense cómo impacta esto en nuestro mundo cuando se trata de política, de la vida y la ciencia".

Wouldn’t it be nice if sites didn’t report the ramblings of some rando on Reddit, YouTube, Twitter, or 4chan as if it was news? https://t.co/vcJD2WgH0h