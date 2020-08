Director de 'Pantera Negra' se despide con emotiva carta del actor Chadwick Boseman

Luego de que el actor estadounidense, Chadwick Boseman - protagonista de 'Pantera Negra' - perdiera la batalla contra un cáncer de colon que padecía desde 2016, el director de la mencionada película, Ryan Coogler, decidió darle el último adiós a través de una sentida carta que ha sido publicada en varios medios internacionales.

El cineasta empezó ofreciendo su pésame a la familia del actor y prosiguió a manifestar el cariño, respeto y admiración que sentía por él.

"Chad valoraba profundamente su privacidad y yo no estaba al tanto de los detalles de su enfermedad. Después de que su familia dio a conocer su declaración, me di cuenta de que estaba viviendo con su enfermedad todo el tiempo que lo conocí. Por ser cuidador, líder y hombre de fe con dignidad y orgullo, protegió a sus colaboradores de su sufrimiento. Vivió una vida hermosa e hizo un gran arte", recoge Variety.

Agregó: "No había llorado una pérdida tan aguda antes. Pasé el último año preparándome, imaginando y escribiendo palabras para que él dijera... Me deja destrozado al saber que no podré volver a ver otro primer plano de él en el monitor, ni acercarme y pedirle otra toma".

Es de recordar que, actualmente se estaba preparando la secuela de 'Pantera Negra', la cual contaría nuevamente con Ryan Coogler como director y Chadwick Boseman como protagonista.

Además de esta película, el actor de 43 años también interpretó al personaje en 'Capitán América: Civil War' (2016), 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019).

Por otro lado, el héroe, creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966, es el primero de raza negra en aparecer en los cómics estadounidenses. Y su paso a la pantalla grande fue todo un éxito rotundo, acumulando una taquilla de más de 1.300 millones de dólares.