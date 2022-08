Diseñadora Carolina Herrera dejó saber que detesta los jeans rotos

La empresaria y diseñadora de moda venezolana, Carolina Herrera, nuevamente pone a temblar la industria de la moda, esta vez por una opinión personal que podría ser escuchada y puesta en práctica por muchos amantes del arte del buen vestir.

Con 83 años y retirada de la industria hace ya un par de años, Carolina Herrera aún no se desaparece del todo de ese sector en el que se movió 'como un pez en el agua' y el que hizo que su nombre se conociera en el mundo entero, pero aunque admitió que ya no interviene en lo que diseñan en su marca de ropa, esto no le quita la posibilidad de hablar del tema en que es considerada una experta.

Esta vez Carolina Herrera habló sobre los jeans durante una entrevista con CNN y allí en resumidas cuentas, la venezolana aseguró que "detesta los jeans rotos", que no comprende cómo en ocasiones utilizan "malas telas" y para colmo de males hacen diseños "realmente feos, asimismo, dentro de su charla con la periodista Mari Rodríguez, la exdiseñadora contó que tampoco le gustan los 'ugly shoes'.

Otro de los puntos a tocar durante la entrevista fue el uso del bikini, en el que Carolina Herrera aseguró que no está en desacuerdo con el uso del mismo en mujeres mayores de 40 años, pues ella lo utilizó hasta sus casi 70 años, sin embargo, recomienda a las féminas mirarse al espejo varias veces y quizás, quitarse algunos accesorios que les sobren.

"Fíjate que yo usé bikini hasta los 70 y tantos años y lo que sí creo importante es tener en la casa un buen espejo de cuerpo entero y antes de salir mirarnos bien y quitarnos lo que quizás nos sobre", dijo Carolina Herrera en una entrevista.