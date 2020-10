Disney añadió nueva advertencia de racismo al comienzo de sus películas clásicas

Disney incluyó nuevas advertencias de contenido al comienzo de cintas clásicas como "Dumbo" (1941), "Peter Pan" (1953) o "El libro de la selva" (1967) que avanzan las connotaciones racistas que pueden contener sus películas antiguas.

"Este programa incluye representaciones negativas y/o un mal tratamiento de personas o culturas", indica la nueva etiqueta, que se proyecta 10 segundos antes del comienzo de las películas en su plataforma de "streaming" Disney+.

Anteriormente, ya existía una advertencia similar que se incluía de manera más discreta en la descripción de la cinta y que decía: "Este programa se presenta como se creó originalmente, puede contener representaciones culturales obsoletas".

Ahora, la nueva señal aparece una vez iniciada la reproducción, de la misma manera que las cadenas de televisión han alertado tradicionalmente de las restricciones de edad.

Además, la compañía explica los motivos por los que no ha alterado el contenido: "Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo", añade la nueva etiqueta.

"Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo", finaliza.

La fórmula elegida por Disney en su nueva plataforma de streaming -optando por no editar las películas y advertir sobre su contenido- ha sido imitada por otras plataformas como HBO Max, que añadió una explicación del "contexto histórico" a "Gone With The Wind" (1939) tras retirarla de su plataforma temporalmente.

El problema con las connotaciones racistas de algunos clásicos es antiguo, remontándose incluso a la propia fecha de lanzamiento de ciertas películas.

En "Dumbo", por ejemplo, una escena incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado Jim Crow, un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a hombres negros en Estados Unidos.

Un problema parecido se da en "El libro de la selva", mientras que "Peter Pan" ha sido criticada por la forma en la que representa a los nativos americanos y "Los aristogatos" por sus estereotipos sobre los asiáticos expuestos en los gatos siameses que aparecen en la película.