Disney+ pide no lanzar 'spoilers' de WandaVision

El anuncio del estreno de WandaVision tenía ansiosos a los fanáticos del mundo de Marvel, al conocerse que la nueva serie estrenada en la nueva plataforma Disney plus mostraría de manera divertida, misteriosa y ‘a la antigua’ (por ser en blanco y negro) la vida de Wanda y Vision antes de incorporarse a los Avengers.

En la primera serie de Marvel Studios, Wanda (interpretada por Elizabeth Olsen) y Vision (encarnado por Paul Bettany) se acaban de casar y se mudan a un nuevo vecindario en el que conviven con personas que no conocen sus superpoderes.

La serie está ambientada en los años 50 y da el inicio de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, haciendo alusión a las sitcom originales.

Con el lanzamiento de la producción y la llegada de hace unos pocos meses de Disney Plus al país, fueron miles los usuarios que no se perdieron el estreno y por supuesto no dejaron pasar en redes sociales la lluvia de memes con algunas interpretaciones de lo que fueron los primeros dos episodios.

ya terminé de ver los dos episodios pero ugh cómo me van a hacer esperar una semana para ver más, me muero de impaciencia #WandaVision pic.twitter.com/INcFSUlhPf — andrea▽wandavision day (@halfblood62) January 15, 2021

Los capítulos me dejaron más dudas que respuestas, excelente servicio 👌🏽 #Wandavision pic.twitter.com/qoBzZIJrcN — Sebita Serrano (@sebaserranoh) January 15, 2021

yo esperando las escenas extras post créditos en #WandaVision quedé: pic.twitter.com/D1Ii194ipi — margarita (@MagoSchez) January 15, 2021

#WandaVision

Yo imaginándome mil y una teoría más de lo que pude pasar en los siguientes episodios de wuanda vision: pic.twitter.com/kjbHfYNz4e — Ani🍀 (@AniCg17) January 15, 2021

La serie también ocasionó que usuarios en redes empezaran a compartir algunos spoiler de los primeros capítulos, por lo que Disney + Latinoamérica, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un llamado bastante divertido a la audiencia para que dejaran de filtrar información del estreno.