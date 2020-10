Disney publica un nuevo adelanto de 'Soul'

Es de recordar que, la película esta programada para llegar a los cines el 20 de noviembre. Sin embargo, Disney tomó la decisión de estrenarla directamente en su plataforma de "streaming" en diciembre.

Previamente, ya había hecho lo mismo con otras producciones como el live-action (acción real) de 'Mulán' debido a los constante retrasos en la cartelera por la pandemia de la Covid-19.

Lea también: Maluma y JLo, en la nueva portada de Billboard

Sin duda la emergencia sanitaria mundial ha planteado un panorama negro para los estrenos cinematográficos. Películas como 'No time to die' y 'Rápidos y furiosos 9', planeadas para lanzarse a principios de 2020, fueron aplazadas a un año. Otras producciones como 'Wonder Woman 1984' y 'Black Widow' también sufrieron retrasos.

Incluso cintas como 'The Batman' y 'Jurassic World: Dominion', pensadas para llegar a las salas en 2021, quedaron programadas para 2022.