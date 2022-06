Disney volvió a proyectar la imagen de Jack Sparrow interpretado por Johnny Depp

No obstante, hace algunos meses, el actor confirmó que por nada del mundo quiere regresar a interpretar su papel, "nada en este mundo, ni siquiera 300 millones de dólares y un millón de alpacas".

Además, en ocasiones ha expresado que se siente ofendido por lo sucedido, "no sacaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que pudieran encontrar"

Por el momento, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado al respecto sobre la posibilidad de que Depp regrese a darle vida al personaje que creo con su esencia.