Doctor le preguntó a Johanna Fadul cuánto cobra por una noche de placer

La actriz colombiana, Johanna Fadul, recientemente expuso a través de sus redes sociales una inesperado comentario que realizó un doctor en donde se atrevió a preguntarle cuánto cobraba por una noche de placer.

Cabe mencionar que hace un par de semanas la bogotana pasó por un mal momento cuando un taxista se llevó sus documentos que se le cayeron al bajarse de un carro, sin embargo gracias a la ayuda de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron dar con la identidad del señor y recuperar sus pertenencias.

Por medio de sus historias en Instagram, la celebridad colombiana se encargó de responderle a ese particular seguidor, además publicó su nombre y aseguró que era "todo un doctor".

“Todo un profesional, un cirujano plástico y ¿hablando así de las mujeres? Qué miedo estar en un quirófano contigo, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, será que eso mismo le pides a tus pacientes ¿Les pides que te paguen en especie? ¡Qué triste ver que un hombre, todo un ‘profesional’, se refiera así a las mujeres!”, expresó Johanna Fadul.

Al parecer, no es la primera vez que este hombre se ve envuelto en una polémica, pues en el pasado ya había hecho comentarios del mismo tipo en el caso de una joven de 24 años que denunció a su expareja por abuso psicológico, físico y sexual.

“Algo malo habrá hecho ella”, fue el comentario que el profesional de la salud hizo en la publicación de un medio de comunicación que contaba la historia de la joven abusada.

Johanna terminó su mensaje haciéndole una invitación al cirujano: “Te invito a que tengas un poquito más de respeto por nosotras, para que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental. Tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo… ‘cirujano plástico profesional’.