'Doctor Strange', todo listo para iniciar el rodaje de la secuela

Es de recordar que, 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' contará con Sam Raimi en la dirección. El director y productor es conocido de otros proyectos como: 'The Gift' (2000), la trilogía de 'Spider-Man' protagonizada por Tobey Maguire, 'Arrástrame al infierno' (2009), entre muchas otras.

Por su lado, Benedict Cumberbatch volverá a meterse en la piel del poderoso hechicero de Marvel, después de haberlo encarnado en la primera película, además de las dos últimas películas de 'Avengers': 'Infinity War' (2018) y 'Endgame' (2019).

Cumberbatch también cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica, entre sus títulos más destacados están: '12 años de esclavitud' (2013), 'El quinto poder' (2013) y 'El código Enigma' (2014), por esta última recibió una nominación al Oscar en la categoría de 'Mejor actor'.