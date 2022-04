Dominic Toretto reveló nuevo personaje que llega a la familia de Rápido y Furioso 10

“Sí, sí, sí, pueden ver a este ángel por encima de mi hombro haciéndome reír y pensar que es la capitana Marvel. Claramente hay mucho amor y risas en esta foto”, escribió el actor en la leyenda de la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

Ahora bien, el actor además dejó antojado al público al anunciar la llegada oficial de la nueva integrante. “Lo que no ven es que este personaje te lo presentaremos en Fast10. No tienen idea lo importante que ella será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto, su Oscar… está esta alma profunda que agregará algo que no esperaban pero que sí querían. Bienvenida a la familia Brie”, señaló.

Ahora bien, en su cuenta de Instagram, Brie Larson difundió la misma fotografía, pero con un mensaje distinto. “Emocionada no empieza ni a explicar cómo me siento en este momento de unirme a la familia Rápida. Gracias por recibirme con tanta amabilidad y emoción Vin Diese, no puedo esperar a compartir más detalles (cuando pueda)”, agregó.