¿Cuándo será la gira mundial de Don Omar?

El cantante, que es considerado uno de los pioneros del género urbano, ha ganado numerosos premios, incluyendo tres premios Grammy Latinos y dos premios Billboard Music Awards. Su álbum ‘King of Kings’, lanzado en el año 2006, fue certificado diamante por la Recording Industry Association of America (RIAA).

Algunos de los éxitos de este álbum son: ‘Salió el sol’, ‘En su nota’, ‘Angelito’ e Infieles’.

Además, Don Omar también ha ganado fama en el mundo del cine, pues es muy amigo de Vin Diesel, protagonista de la franquicia ‘Rápido y Furioso’. En la película ‘Rápido y Furioso: Reto Tokio’, Don Omar junto a Tego Calderón interpretaron la famosa canción ‘Bandolero’.

El cantante no dio mayor detalle de su gira, hasta el momento, se conoce que el gran festival de música se vivirá en el año 2024. A través de su cuenta de Facebook, Don Omar escribió que: “¡No me la voy a aguantar más! Nos vamos de gira mundial en 2024, DON OMAR: BACK TO REGGAETON (desde la primera canción que hicieron éxito hasta la última) ¿Dónde nos vemos? Sube tu bandera”

Hasta el momento, no se han confirmado los países en los que estará presente el cantante, se presume que su gira será por América Latina, Europa y América. Los meses también están próximos a confirmarse.