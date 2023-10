“Cuando Don Omar venía despuntando fuertemente en Puerto Rico, ocurrió el suceso más feo de mi vida”. De acuerdo con el artista, por andar con las personas que no debía y promover la violencia a través de sus letras, ocurrió lo inesperado.

“En mis tiempos de juventud era un picaflor. Una noche me iba a presentar en un club y fui con mi compañera sentimental del momento y tenía citada una amiga que iba a verme. Era nuestra primera cita” narró Don Omar.

En medio su show, y cuando interpretaba un tema en el que hacía alusión a las armas de fuego, varios de los presentes comenzaron a disparar.

Le puede interesar: [Video] Don Omar rechazó la camiseta del Junior de Barranquilla en pleno carnaval

“Comenzaron los disparos y puse bajo seguridad a mi compañera, pero vi que mi amiga estaba cerca. Le tomé la mano y cuando íbamos saliendo de la discoteca ella recibió un disparo en la cara”, recordó el puertorriqueño.

Este episodio lo traumatizó hasta el punto de cambiar por completo lo que en ese momento era su carrera musical.

“Yo no quiero pasar por eso más nunca en mi vida. Me sentí tan culpable y esa noche decidí no volver a cantar música violenta, aunque me decían cobarde. Todo cambió desde ese día”, concluyó.

De acuerdo con Raúl de Molina, esa noche murieron varias personas.