'Don Ramón' y 'La Bruja del 71', una relación que superó el set de grabación

‘La Bruja del 71’ y Don Ramón se casaron En uno de los capítulos, que no fue transmitido, el personaje interpretado por Angelines Fernández ‘La Bruja del 71’ y su amor platónico, Don Ramón, se casaron. Aunque todo se trató de un sueño del chavo, en el épico episodio la pareja camina al altar completamente felices.

‘El Chavo del 8’ se convirtió en una de las series más famosas de la televisión internacional, debido a las historias, los personajes y a las travesuras que quedaban plasmadas en cada uno de los capítulos. Aquel humor marcó una huella en millones de espectadores que actualmente siguen disfrutando del proyecto.

Sin embargo, recientemente han salido a la luz diversos relatos y experiencias que vivieron los integrantes de la producción dentro y fuera del set de grabación. Uno de los temas más recurrentes ha sido la historia de Ramón Valdés, encargado de darle vida a ‘Don Ramón’ en el proyecto.

Tras la muerte del famoso actor mexicano, un nuevo relato salió a la luz y está relacionado directamente con la fallecida actriz Angelines Fernández, que integró el elenco de ‘El Chavo del 8’ y le dio vida a ‘La Bruja del 71’.

En la producción, ‘Doña Clotilde’ le declaró su amor constantemente a ‘Don Ramón’ y se sometió a diferentes desplantes al no ser correspondida como esperaba. Sin embargo, esta situación no estuvo tan alejada de la realidad luego de que algunos sentimientos flotaran en el ambiente y nacieran en los actores.

Antes de compartir en esta serie creada por Chespirito, Valdés y Fernández ya eran amigos y sostenían una buena relación personal. Justamente, el actor fue el responsable de que la artista llegara al equipo de Roberto Gómez Bolaños y encarnara el papel que la hizo famosa, convirtiéndose en la última en integrante en sumarse a la vecindad en 1971.

Para Angelines Fernández este trabajo no resultó ser del todo fácil, ya que su belleza y personalidad que tanto la caracterizaban tuvieron que ser escondidas para adoptar a ‘Doña Clotilde’, que era mucho más tranquila y no tan agraciada físicamente.

Una vez la cercanía entre los actores se fortaleció, aunque no es algo comprobado, nadie conoce con exactitud en que momento su amistad se tornó distinta y Fernández se enamoró de Ramón. No obstante, lamentablemente para la actriz, la suerte de su personaje la habría vivido en carne propia y Valdés no le correspondió su amor, aunque siempre manifestó que la adoraba, según recoge Infobae.

A pesar de esta cruda situación sentimental, Angelines y Ramón lograron llevar una buena amistad durante los siete años del rodaje de ‘El Chavo del 8’, hasta que él renunció y se alejó de sus excompañeros. Tras una frustrante lucha contra el cáncer, el actor murió en 1988.

Este hecho le rompió el corazón a la artista, que pese a los dolores que sufrió en vida, se mantuvo hasta el final junto a Valdés por la amistad que llevaron. Una vez se llevó a cabo el entierro con familiares, amigos y allegados, Angelines se quedó junto a la tumba de su excompañero por dos horas, mientras repetía: ‘Te fuiste mi Roro…mi Roro”.

Fernández continuó en la producción de Chespirito por casi 23 años, hasta que su vida se apagó por culpa de un cáncer de pulmón. La artista falleció el 25 de marzo de 1994, a la edad de 71 años.

El detalle que enterneció a muchas personas fue la petición que hizo Angelines antes de morir, ya que quiso ser enterrada cerca a Ramón Valdés una vez muriera. A diferencia de sus otras experiencias, esto le fue concedido y actualmente se encuentra su lápida en Coayacán, al sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, es importante destacar que pese a algunos rumores sobre la historia de ambos actores, los hijos de Fernández han negado que entre ellos hubiera un romance o algo que los aferrara sentimentalmente, más allá de la bonita amistad que crearon.

Existe muchos rumores que vinculan a ambos artistas en algo amoroso, pero se ha aclarado que nunca existió algo de este tipo entre las celebridades.