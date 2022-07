'Doña Grace' de El Man es Germán busca hombres en app de citas: No le gusta el colágeno

Gallego, que ha sido conocida a través de la pantalla pequeña por actuar como ‘Grace’ en El Man es Germán, ha dejado a muchos con ganas de probar esta aplicación, tanto así que uno de los usuarios le preguntó el nombre.

“Cuántos años tienes? Por sí pasas el cuarto piso, la app se llama Inner”, respondió.

A este comentario se le sumaron más historias sobre relaciones a través de redes sociales: “No en mi caso. Llevo saliendo con mujeres mayores que yo desde hace 5 años. Yo pagaba todas las cuentas, solo en dos ocasiones fue miti miti. Yo era el cuerdo, ellas eran las locas, borrachas...” escribió un seguidor.

Por otro lado, no se dejó de lado las llamadas ‘Sugar Mommy’, pues algunas sugieren que esto es “¡Colágeno! El problema del colágeno es que tiempla arruga, pero exprime billetera”.

No obstante, otro usuario contradijo esta versión pues indicó que “El colágeno no busca que los mantengan, buscan mujeres con experiencia, independencia económica y relaciones sexuales sin complicaciones. Lastimosamente las mujeres más jóvenes no ofrecen eso”.