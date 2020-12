Dos canciones de Bad Bunny, entre las mejores colaboraciones pop de 2020

"Noche de Anoche" y "Un día", temas en los que aparece el artista urbano puertorriqueño Bad Bunny junto a otros intérpretes como Rosalía y J Balvin, fueron elegidos por la revista Rolling Stone entre las mejores colaboraciones pop de 2020, anunció este martes la publicación.

En "Noche de Anoche", que se incluye en el disco más reciente de Bad Bunny, "El Último Tour del Mundo", colabora la española Rosalía, mientras que en "Un día" participan con el colombiano J Balvin y la británica Dua Lipa.

"Rosalía agrega suavidad romántica a la canción con sus ásperas confesiones de amor y lujuria. Este dúo retrata una visión del romance del fin del mundo en su máxima expresión", destaca la publicación sobre "Noche de Anoche".

El disco "El Último Tour del Mundo" logró recientemente ser el primer álbum íntegramente en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200 en los 64 años de historia del listado.

El récord de una posición en los primeros puestos de un álbum enteramente en español en la citada lista lo ostentaba el propio Bad Bunny, quien a principios de año logró con su disco "YHLQMDLG" la segunda posición de la lista el 14 de marzo.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en EE.UU.

Rosalía adelantó a la revista Vogue que prepara un nuevo disco, que se prevé salga en 2021 y que en la actualidad sigue componiendo.

Rolling Stone resaltó que en "Un Día" se reúnen superestrellas de Puerto Rico, Colombia y Reino Unido, representados por Bad Bunny y Tainy, J Balvin y Dua Lipa, respectivamente.

La revista destaca además la colaboración de los artistas al verbalizar cándidamente "el poder tormentoso del amor universal en esta bella, pero nostálgica pieza de pop tropical" producida por el multiganador de premios internacionales Tainy.

Otras colaboraciones que destacó Rolling Stone en su lista fueron Blackpink y Selena Gómez en "Ice Cream", Megan Thee Stallion y Beyonce en "Savage Remix", Justin Bieber y Chance the Rapper en "Holy", Miley Cyrus y Billy Idol en "Nightcrawling", Marshmello y Juice WRLD en "Come & Go", Hayley Williams y Boygenius en "Roses/Lotus/Violet/Iris", Orville Peck y Shania Twain en "Legends Never Die".

El listado lo completan Four Tet y Elle Goulding en "Baby", Machine Gun Kelly y Halsey en "Forget Me Too", Lady Gaga y Ariana Grande en "Rain on Me", DaBaby y Roddy Ricch en "Rockstar", Kelsea Ballerini y Halsey en "The Other Girl", Gabby Barrett y Charlie Puth en "I Hope", Future y Lil Uzi Vert en "Real Baby Pluto", Taylor Swift y Aaron Dessner en "Willow" y Cardi B y Megan Thee Stallion en "WAP".