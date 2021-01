Dr. Dre está en cuidados intensivos por un aneurisma

En las últimas horas, medios estadounidenses han confirmado que el pionero del Hip Hop Dr. Dre, de 55 años de edad, fue hospitalizado el lunes 4 de enero en el Centro Médico Cedars Sinai de Los Ángeles, California, al sufrir un aneurisma cerebral.

TMZ, portal estadunidense dedicado a publicar noticias de celebridades, aseguró que el cantante se encuentra en cuidados intensivos pero que su condición es estable y se desconoce qué causó el sangrado.

Dr. Dre Suffers Brain Aneursym and is in ICU in L.A. https://t.co/H6u09AU7lM