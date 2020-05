Dua Lipa y el extremo cambio de look que se realizó en cuarentena

Dua Lipa se ha convertido en una de las estrellas musicales m谩s famosas de la industria musical desde hace varios a帽os, debido a su estilo, belleza y potencia vocal. Cada uno de sus temas logra enganchar a millones de personas y popularizarse en diferentes plataformas digitales.

Uno de los detalles que m谩s ha llamado la atenci贸n de los fans de la artista es la facilidad que tiene de adaptarse a los cambios y modificar su imagen para cada uno de los proyectos que emprende en su carrera profesional.聽

Aunque al inicio Dua Lipa fue reconocida por su cabello oscuro y largo, poco a poco fue variando su look y combin谩ndolo con los temas que lanzaba en ese entonces. Tras cortar su pelo y mantenerlo arriba de los hombros, la int茅rprete de 鈥Be the one鈥 prob贸 un tono rubio con el que promocion贸 su nuevo 谩lbum 鈥楩uture Nostalgia鈥.

Ahora, en medio de la cuarentena que atraviesa el mundo como medida de prevenci贸n por el coronavirus, Dua Lipa volvi贸 a sorprender a sus fan谩ticos con una serie de cambios de look que se ha realizado en esta temporada y que, sin duda, est谩n bastante arraigados con su estilo.

En un carrete de fotograf铆as, la artista mundial mostr贸 c贸mo ha sido el proceso de transformaci贸n de su pelo y las tonalidades que le ha aplicado. En primer lugar, la cantante se ti帽贸 de rosa la zona rubia de su cabeza y se realiz贸 un peque帽o flequillo.

Semanas despu茅s, la int茅rprete de 鈥Physical鈥 comparti贸 en su cuenta oficial de Instagram el resultado de otro cambio y dej贸 a la vista el nuevo color que lleva. Se trata de un color rojizo, similar al coral, en la parte superior de su pelo, encima de un tono oscuro.

En el post que public贸 en su perfil, la celebridad acompa帽贸 el carrete con unos emojis de fresas, dejando en claro el tipo de estilo que buscaba para su nueva imagen.聽

聽 聽 聽 聽 聽 Ver esta publicaci贸n en Instagram 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 馃崜馃崜馃崜馃崜 Una publicaci贸n compartida por DUA LIPA (@dualipa) el 11 de May de 2020 a las 1:42 PDT

聽 聽 聽 聽 聽 Ver esta publicaci贸n en Instagram 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 workshopping inside outside outfits Una publicaci贸n compartida por DUA LIPA (@dualipa) el 18 de May de 2020 a las 4:32 PDT

Dua Lipa lanz贸 semanas atr谩s el video oficial de 鈥Break my Heart鈥 y su nuevo 谩lbum, el cual se hab铆a filtrado en la web.

