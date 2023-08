Dueño de Playboy, Hugh Hefner, consumió tanto viagra que se quedó sordo

En las últimas horas el diario Daily Mail dio a conocer algunos apartes de la entrevista que le realizó a Crystal Hefner, viuda del dueño de Playboy, Hugh Hefner, luego de que esta publicara el libro de memorias titulado ‘Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself’, donde revela detalles inéditos, como la particular situación de que el magnate llegó a consumir tanto viagra que se quedó sordo de un oído con el pasar del tiempo.

Según lo revelado por Hefner a sus personas más cercanas, la sordera era una de las principales contraindicaciones del medicamento, pero el magnate norteamericano decía que prefería quedarse sordo con tal de poder seguir disfrutando del sexo.

“Hef siempre dijo que prefería estar sordo y poder mantener relaciones sexuales. Qué raro”, indicó Crystal al diario británico.

Puede leer: Madonna presentó a su nuevo amor, tiene 35 años menos

La tercera esposa de Hefner también dio a conocer que su esposo consumía grandes cantidades viagra, lo cual generó la pérdida de audición en uno de sus oídos.

Asimismo, recordó que cuando se conocieron ella era tan solo una joven de 21 años y él un hombre maduro de 81 años. Comenzaron una relación amorosa que duró 3 años como novios y 5 años como casados.

Crystal también reveló que Hugh Hefner era un “maniático controlador” porque no le permitía salir de la gigantesca propiedad y siempre le indicaba lo que debía comer, a qué hora debía regresar a casa, qué porgramas televisión podía ver, entre otras cosas más.

También lea: MasterChef: Carolina Acevedo lloró como una magdalena durante el reto

La viuda de Hefner confirmó algo que ya se había conocido tras la muerte del empresario sobre que la mansión Playboy se transformaba durante la noche en un “santuario sagrado de placer” al que asistían famosos y amigos cercanos a Hefner para vivir todo tipo de experiencias sexuales, incluidas cambios de pareja y orgías.

“Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero mucha. Bastante. Estábamos como, ‘Oh, ahora es tu turno’. Nadie realmente quería estar allí, pero creo que en la mente de Hef, todavía pensaba que estaba en sus 40 años, y esas noches, la gente, la mansión, solidificaron esa idea. Él sintió, ‘Todavía lo tengo’”, agregó Crystal al tabloide.

Finalmente, la mujer de 37 años de edad, ahora vive en Hawai y tiene una nueva relación sentimental con Nathan Levi, un ingeniero de naves espaciales de 35 años, espera terminar sus estudios universitarios y poder usar algún día su apellido de soltera, Harris.

Le puede interesar: Tía Alison: Amílcar busca dinero para pagar la deuda a un gota gota: su vida está en riesgo

Cabe recordar que Hugh Marston Hefner (Hugh Hefner) falleció, a los 91 años de edad, el 27 de septiembre de 2017 de un paro cardíaco luego presentar otras enfermedades que contribuyeron al deterioro de su salud.

Al morir, Hefner dejó una fortuna valorada en 43 millones de dólares. Esta debía repartir entre sus hijos Christie, que en ese momento tenía 65 años, David, 62, Marston, 27 y Cooper, 26; la escuela de cine de la universidad del sur de california; varias organizaciones de beneficencia y su viuda Crystal Harris, 31.