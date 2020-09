Dulce María y el incomodo momento que vivió en las grabaciones de 'Rebelde'

‘Rebelde’ se convirtió en una de las telenovelas juveniles más importantes de la televisión latinoamericana, no solo por la trama e historia que relataba, sino por los personajes que incluyó. Cada actor le dio su toque personal y le tocó el corazón a millones de fans.

La producción logró conquistar a miles de espectadores con los romances de los protagonistas Mía Colucci, Roberta Pardo, Diego Bustamante y Miguel Arango. Sin embargo, estos jóvenes también se toparon con más parejas en la trama y tuvieron que realizar otras escenas de besos.

En uno de estos rodajes, Dulce María, intérprete de Roberta Pardo, vivió un incómodo momento mientras realizaba una de estas escenas, pues su compañero Eddy Vilard, que le dio vida a Teo Ruizpalacios, no tenía experiencia en esta clase de secuencias frente a cámara y se equivocó a la hora de dar el beso.

De acuerdo con la anécdota que recordó Eddy en una entrevista con el programa Pinky Promise, esta era la primera vez que realizaba una escena de beso en un proyecto tan grande para la televisión, pues anteriormente solo había participado en comerciales y películas.

Según relató, para aquel momento tenía solo 15 años y era la primera vez que tenía que rodar esta clase de fragmentos, por lo que no conocía bien el estilo de besos que se realizaban en la industria de la actuación. El actor señaló que se dejó llevar por el momento y la situación que vivía su personaje al encontrarse con su novia.

“Entro a Rebelde y entonces me toca hacer mi primera escena de beso, y yo tenía 15 años. A esa edad pues te das tus besos y sabes de la vida tranquilamente, pero yo no sabía cómo tienes que dar un beso en una novela”, explicó el artista.

Vilard contó que el director le pidió que se mostrara enamorado, que plasmara en el beso sensualidad y pasión, para que se viera bien la escena. Por tal motivo, decidió recordar sus momentos románticos del pasado para proyectarlos en su papel.

“En esa escena llega el director y me dice: ‘Tienes que ser superapasionado. Tiene que ser un beso caliente, sensual, que te estés derritiendo por ella'. Y yo fui a mis recuerdos de novias y dije: Pues tengo que soltar la lengua y duro, tantito agarrar labios, morder suavecito”, describió el mexicano.

Sin embargo, esta idea no salió bien, pues al comenzar el rodaje decidió aplicar sus conocimientos en el amor y terminó haciendo sentir incómoda a Dulce María. A pesar de que su compañera no dijo nada, si se percató de que no estuvo bien.

“Pobre de Dulce María, le metí un atasco en el beso. Obviamente se sintió supermal, o sea, se notó la incomodidad de ella, y eso hizo que yo me diera cuenta de que estuvo mal”, afirmó Eddy en el medio.

En este programa, Eddy Vilard confesó que durante las grabaciones del proyecto, sostuvo una relación amorosa con Angelique Boyer, que interpretó a Vico Paz.