Dúo legendario: Cultura Profética y Vicente García llegan a Bogotá

Cultura Profética y Vicente García unirán sus talentos sobre el escenario del Movistar Arena de Bogotá el próximo 14 de diciembre en un evento que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música latinoamericana. Dos íconos del nuevo tropicalismo se unen en una noche dedicada al amor y la pasión por los sonidos que han marcado una era.

La colaboración entre estas dos potencias musicales no es algo nuevo. Desde su primer encuentro en la canción "Mi balcón" en 2011, la química entre Cultura Profética y Vicente García ha sido evidente.

Ahora, trece años después, este encuentro se materializa en un concierto en vivo que promete celebrar la trayectoria de ambos artistas y sus contribuciones al panorama musical latinoamericano.

Los últimos trabajos discográficos de ambos actos, 'La dulzura' y 'Camino al sol' (ganador del Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum Folklórico), reflejan la frescura y vitalidad de su música, atrayendo tanto a críticos como a seguidores.

Este concierto en Bogotá será una oportunidad para disfrutar en vivo de estas nuevas creaciones, así como de los éxitos que los han consagrado como referentes del género.

Para los verdaderos fanáticos, se ofrecerá una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale!, que comenzará el lunes 22 de abril a las 9:00 a.m. y concluirá el miércoles 24 de abril a las 8:59 a.m. El acceso al público en general estará disponible a partir del 24 de abril a las 9:00 a.m. a través de TuBoleta.

María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval, expresó su emoción ante la confirmación del espectáculo, destacando el compromiso de Experiencias Aval en brindar experiencias únicas a sus clientes. Los aficionados tendrán la oportunidad de asegurar su lugar en este evento único, que promete ser un hito en la escena musical de Bogotá.

