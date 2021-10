Ed Sheeran y YouTube compartirán vista previa completa de nuevo álbum 'Equals'

Según indicó la plataforma de YouTube, el artista ganador del premio Grammy Ed Sheeran presentó, en 14 videos, una vista previa completa de su próximo álbum ‘=’ (Equals). Esta es la cuarta entrega de la serie de álbumes simbólicos, antes de su lanzamiento oficial este viernes 29 de octubre.

La propuesta lanzada encapsula el viaje personal del artista, que estuvo cuatro años en preparación y, según indican, cada uno de representa momentos íntimos y cotidianos que se reflejan en sus canciones.

“Desde meterse en un baño de hielo en "Shivers", hasta tener una fiesta de baile en solitario en "Be Right Now", tomar una ducha al aire libre en "Stop The Rain" , tocar un mini ukelele en "Sandman" y simplemente pasar el rato con su familia en casa en "First Times"”, indicó la entidad.

"Tuve un día muy divertido filmando mis YouTube Shorts", dijo Sheeran. "Siempre me ha gustado mucho el proceso de hacer videos musicales, así que fue divertido explorar una nueva forma de hacerlo al canalizar el tema de cada canción de una manera única, ¡y al mismo tiempo brindarte un adelanto del álbum!", afirmó el cantante.