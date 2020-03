Eiza González reveló lo que sintió cuando perdió rol de 'Gatúbela' en The Batman

La actriz mexicana Eiza González -conocida de producciones como 'Lola, érase una vez' y 'Sueña conmigo' en la televisión, así como 'Bloodshot', 'Baby Driver' y 'Hobbs & Shaw' en el cine'- admitió que perder el papel de 'Gatúbela' en 'The Batman' le dejó el corazón roto. Aunque alcanzó a probar cámara para el personaje al final no pudo ganarle la carrera a Zoë Kravitz, quien se convertirá en la próxima 'Selina Kyle'.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz de 30 años de edad no puede evitar hacerse ilusiones cuando audiciona para personajes como la antiheroína de DC Cómics aunque al final del día las cosas no salgan como lo planeado.

"Es imposible no hacer eso, especialmente cuando llegas tan lejos... porque estás viviendo y soñando con el personaje... Entonces es desgarrador. Siempre es difícil. Tienes que imaginarte en el rol para ver el personaje".

'The Batman', dirigida por Matt Reeves, cuenta con un elenco liderado por Robert Pattinson como el famoso héroe de DC Cómics, seguido de Colin Farrell como 'El Pingüino', Zoë Kravitz como 'Gatúbela', y Andy Serkis será el leal 'Alfred Pennyworth'.

Aunque iniciaron grabaciones en enero pasado, la filmación debió suspenderse ante la emergencia mundial por el brote del nuevo Coronavirus (Covid - 19).

La producción llegará a las salas de cine en junio de 2021 y por el momento no cuenta con una sinopsis oficial, pero al parecer la historia girará en torno a un joven 'Bruce Wayne', verdadero nombre de 'Batman',