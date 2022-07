El actor Andrés Parra y su dura reflexión sobre la vida

Un profundo y conmovedor mensaje fue el que publicó el reconocido actor Andrés Parra en sus redes sociales, sobre la vida y emprender nuevos rumbos.

En un video de casi 10 minutos, Parra se dirigió a la gente que se sentía estancada o con miedo de cambiar en algún aspecto de su vida y aseguró que todos hemos estado ahí en algún momento de la vida.

“Cuando uno se lanza al abismo, el universo tiende una red y no pasa nada, pero a uno el miedo no lo deja”, dijo el actor.

Además, aseguró que no puede dejar que sigan pasando los años y luego arrepentirse por lo que no se hizo.

“A la gente que está mamada en el matrimonio que tiene, del trabajo que tiene, de la relación que tiene o en la forma en que está viviendo la vida, no esperen más tiempo, no vale la pena. No cumplan 80 años dándose cuenta que hubieran podido hacer algo hace 40 años y no lo hicieron. La resignación es muy h1**t@”, dijo el protagonista de El robo del siglo.

“Uno sabe que ya no quiere estar ahí, uno se levanta todos los días y dice ‘Yo que sigo haciendo aquí’ a uno muchas veces le pasa eso en la vida y es un miedo paralizador”, agregó.

También indicó que el corazón ya sabe que es lo que uno quiere y cuando uno no lo hace, es cuando hay ansiedad y pensadera.

“El dolor va a pasar, pero el estancamiento creo que es peor (…) No podemos hacer de nuestra vida una eterna desgracia. No esperen a que la muerte esté encima para decir ‘esta no era la vida que yo quería’”, concluyó.