El actor Jimmy Vásquez revela por qué se divorció tras 13 años ¿Infidelidad o monotonía?

Hace algunas semanas, el actor cucuteño Jimmy Vásquez confirmó los rumores de su separación con la exactriz, Claudia Aguirre. Luego de 16 años de relación y 13 matrimonio ambos decidieron tomar caminos distintos, aunque seguirán unidos por los dos hijos que deja la relación.

Desde que se hizo ese anuncio, mucho se había especulado de las razones para que una relación tan larga llegara a su fin. Especialmente porque en su momento Vásquez protagonizó una polémica luego de revelar cuál había sido la razón de separación con su expareja Carolina Ramírez, afirmando que la también actriz le había sido infiel.

El actor, recordado por sus participaciones en novelas como El Cartel, Aquí no hay quien viva, La Saga y Nuevo Rico Nuevo Pobre, reveló por sus redes sociales que su matrimonio terminó por una decisión mutua.

"Tenía pendiente este video hace tiempo, ya que quería contarlo oficialmente, pero me parecía que aún no era el momento para hacerlo. Quise manejarlo con la mayor discreción, y sobre todo por respeto a mis hijos", al asegurar que el amor de ellos no desapareció.

Sobre las especulaciones de una infidelidad, el actor fue tajante: "No hubo nadie que se metiera en nuestro matrimonio. Tampoco hubo irrespeto extremo (...) "Estoy agradecido con ella porque no terminamos como muchas parejas tirándonos platos y vasos por la cabeza, o diciendo cosas ofensivas o crueles. Creo que fue proceso de separación tranquilo", concluyó.

Finalmente, Vásquez contó que estuvieron luchando por su matrimonio por varios meses, pues acudieron a terapia de pareja, donde descubrieron que debían tomar caminos separados: “En esas charlas vimos que íbamos caminando hacia horizontes opuestos y ya no teníamos muchas cosas en común”.