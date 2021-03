El actor Patrick J. Adams salió en defensa de Meghan Markle y acusó a la realeza de "racista"

El protagonista junto a Meghan Markle de la serie "Suits", Patrick J. Adams, salió en defensa de su compañera de reparto después de que la Casa Real Británica dijera que iba a investigar unas acusaciones contra ella publicadas en la prensa británica sobre un supuesto acoso a empleados del palacio de Buckingham.

"Meghan Markle y yo pasamos gran parte de la última década trabajando juntos en 'Suits'. Desde el día uno fue entusiasta, amable, cooperativa, alegre y un apoyo para toda la familia televisiva. Y continuó siendo esa misma persona cuando la fama, el prestigio y el poder aumentaron", aseguró Adams en un hilo de Twitter.

El actor afirma que ha visto "asombrado" cómo su compañera de reparto navegaba en una familia "tóxica" y "arcaica".

IMO, this newest chapter and it’s timing is just another stunning example of the shamelessness of a institution that has outlived its relevance, is way overdrawn on credibility and apparently bankrupt of decency.