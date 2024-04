Uno de los atractivos más destacados de La Casa de los Famosos han sido los romances que se han ido formando conforme el paso de las semanas. Melfi y Nataly, Diana y Culotauro, son algunas de las parejas más conocidas del programa. Sin embargo, otro de los concursantes que también se ha visto en coqueteos ha sido Juan David, quien para muchos es uno de los famosos más atractivos de la casa.

En un principio, Juan David estuvo relacionado con Martha, sin embargo, luego se le vio acercarse a Sandra, con quien conformó un romance y tuvo una relación durante varias semanas. Incluso, en la casa hubo un rumor acerca de que la pareja habría consumado su amor en una de las camas del reality.

No obstante, tras unas semanas intensas la relación se comenzó a deteriorar y llegó a su final. “Veo que no tiene mucho enfoque, está un día sí, un día no. Coquetea aquí y coquetea allá. Por eso decidí dejar las cosas así”, dijo Sandra.

Hace unos días Juan David fue escogido por Isabella, quien ha confesado que le atrae el modelo, para que fuera su compañero de habitación en el cuarto del líder, lo cual habría generado incomodidad en Sandra. Tal situación fue aprovechada por Culotauro y Melfi para hacerle una broma a sus compañeros.

El comediante y el panameño convencieron a Juanda e Isabella para que se hicieran unos chupones falsos en el cuello para salir a la casa y causar intriga en sus compañeros. Ambos participantes aceptaron y protagonizaron una apasionada escena, pues Juan David se le acercó por la espalda y besó el cuello de Isabella para dejarle la marca.